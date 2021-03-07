Бывший участник группы "Машина времени" Евгений Маргулис признался, что получил удовольствие от общения с Инстасамкой и её парнем. Артист утверждает, что вне камер блогерша ведёт себя совсем по-другому.
"Они забавные такие, все "исписанные". Но вне камер — абсолютно нормальные люди, все понимающие, в меру циничные. Мне даже показалось, что образованные и эрудированные", — отметил Маргулис.
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