Маргулис рассказал об Инстасамке и её возлюбленном

Бывший участник группы "Машина времени" Евгений Маргулис признался, что получил удовольствие от общения с Инстасамкой и её парнем. Артист утверждает, что вне камер блогерша ведёт себя совсем по-другому.

"Они забавные такие, все "исписанные". Но вне камер — абсолютно нормальные люди, все понимающие, в меру циничные. Мне даже показалось, что образованные и эрудированные", — отметил Маргулис.