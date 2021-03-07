Молодая возлюбленная 72-летнего шансонье хочет рожать сама, без посредничества суррогатной мамы.
Популярный исполнитель живёт с молодой избранницей, которая мечтает родить любимому ребёнка.
У Михаила Шуфутинского уже есть двое взрослых сыновей, однако певец не против того, чтобы стать отцом в третий раз.
"Мы можем справиться и сами, слава Богу. Мы над этим работаем!" — объяснил Шуфутинский в эфире телепрограммы "Ты не поверишь!".
У артиста уже подрастают внуки, однако, как показывает практика, возраст для представителей шоу-бизнеса не является препятствием к тому, чтобы задумываться о родительстве.
Ранее Михаил Захарович объяснил, что не связывает себя узами брака с новой возлюбленной, так как у него заграничный паспорт, в который нельзя поставить печать.
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