Никита Михалков прокомментировал расследование в отношении его доходов, которое провело Ксения Собчак. Телеведущая назвала "подозрительным" денежные суммы, которые режиссёр потратил на съемку своих фильмов.
Михалков пояснил, что государство выделило только 22% на съемку его картин, а остальные деньги он привлекал сам.
"Все остальные деньги мы находили сами. Больше девяти лет мы снимали эти три фильма. За это время, включая массовки, тысячи людей обрели рабочие места, получали зарплаты, в том числе и те актеры, ставки которых я обнародовал", — добавил режиссёр.
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