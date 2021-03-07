Мерфи пожаловался, что его заставили взять белого актёра на роль в кино

Требования предъявили к сиквелу комедии "Поездка в Америку".

Теперь артистов афроамериканского происхождения стали притеснять таким образом.

Эдди Мерфи почти через 30 лет решил снять вторую часть знаменитой комедии "Поездка в Америку". Зрители увидят, как сложилась судьба героев культовой картины.

Звезда Голливуда посетовал на то, что его вынуждают соблюдать "черно-белый баланс" в ходе отбора актёров на роли.

Мерфи объяснил, что прислушался к рекомендациям. Он взял на роль в фильм комика Луи Андерсона.

67-летней артист сыграл работника закусочной.

"Мне очень нравится Луи, но нас будто заставили позвать его, Нас вынудили пригласить белого актера, потому что в фильме должен быть кто-то белый. Тогда мы подумали о том, кто у нас есть смешной рядом? Луи. Мы знали его, он классный. Так он и попал в фильм", — цитирует Эдди Мерфи "Комсомольская правда".