Требования предъявили к сиквелу комедии "Поездка в Америку".
Теперь артистов афроамериканского происхождения стали притеснять таким образом.
Эдди Мерфи почти через 30 лет решил снять вторую часть знаменитой комедии "Поездка в Америку". Зрители увидят, как сложилась судьба героев культовой картины.
Звезда Голливуда посетовал на то, что его вынуждают соблюдать "черно-белый баланс" в ходе отбора актёров на роли.
Мерфи объяснил, что прислушался к рекомендациям. Он взял на роль в фильм комика Луи Андерсона.
67-летней артист сыграл работника закусочной.
"Мне очень нравится Луи, но нас будто заставили позвать его, Нас вынудили пригласить белого актера, потому что в фильме должен быть кто-то белый. Тогда мы подумали о том, кто у нас есть смешной рядом? Луи. Мы знали его, он классный. Так он и попал в фильм", — цитирует Эдди Мерфи "Комсомольская правда".
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