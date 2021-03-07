Исполнительница активно ищет себя в новых занятиях.
Недавно Лолита Милявская сыграла роль Агафьи Тихоновны в спектакле по пьесе Николая Гоголя Женитьба.
Энергичная певица готова к покорению новых творческих вершин. Она станет ведущей шоу "ДНК-тест".
В программе не будут выяснять родство детей и их родителей, а займутся другой не менее интересной аналитикой.
Как сообщает "Комсомольская правда", премьерные выпуски программы будут показаны в Сети, а затем переместятся на канал ТНТ.
Жанр проекта обозначен как "генетический детектив".
Предполагается, что по результатам теста ДНК гостям шоу будут выдавать так называемый генетический паспорт человека.
В документе будут содержаться сведения о предках, о предрасположенности к болезням и многие другие научно обусловленные факты.
Исполнительница уже такой анализ сделала. Милявская узнала, что нее "сломан" ген, который отвечает за гормон счастья — дофамин. Это отражается на её эмоциональном состоянии.
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