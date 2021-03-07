В новом шоу Лолита Милявская покопается в родословной звёзд

Исполнительница активно ищет себя в новых занятиях.

Недавно Лолита Милявская сыграла роль Агафьи Тихоновны в спектакле по пьесе Николая Гоголя Женитьба.

Энергичная певица готова к покорению новых творческих вершин. Она станет ведущей шоу "ДНК-тест".

В программе не будут выяснять родство детей и их родителей, а займутся другой не менее интересной аналитикой.

Как сообщает "Комсомольская правда", премьерные выпуски программы будут показаны в Сети, а затем переместятся на канал ТНТ.

Жанр проекта обозначен как "генетический детектив".

Предполагается, что по результатам теста ДНК гостям шоу будут выдавать так называемый генетический паспорт человека.

В документе будут содержаться сведения о предках, о предрасположенности к болезням и многие другие научно обусловленные факты.

Исполнительница уже такой анализ сделала. Милявская узнала, что нее "сломан" ген, который отвечает за гормон счастья — дофамин. Это отражается на её эмоциональном состоянии.