Юмористу не удалось продолжить свой поток остроумия, так как его заставила замолчать реплика супруги.
Павел Воля в своей привычной манере пошутил над Полиной Гагариной
Резидент Comedy Club Павел Воля вдался в интимные подробности досуга исполнительницы.
"Она вообще ничего не пьет. Полина Гагарина вообще никогда ничего не употребляла… кроме масла", — отметил комик.
"А что масло, что с маслом?" — не поняла юмора артистка.
"А масло она мажет от обезвоживания. Она приходит домой, Полина мажется вся!" — объяснил Воля публике.
Аудитория в зале оценила шутку, однако пафос остроты перебила супруга юмориста Ляйсан Утяшева.
"Откуда у тебя такая информация?" — поинтересовалась супруга у юмориста, вызвав смех публики.
Павел Воля после этого прекратил отпускать шуточки в адрес певицы.
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