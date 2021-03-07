Юмористу не удалось продолжить свой поток остроумия, так как его заставила замолчать реплика супруги.

Павел Воля в своей привычной манере пошутил над Полиной Гагариной

Резидент Comedy Club Павел Воля вдался в интимные подробности досуга исполнительницы.

"Она вообще ничего не пьет. Полина Гагарина вообще никогда ничего не употребляла… кроме масла", — отметил комик.

"А что масло, что с маслом?" — не поняла юмора артистка.

"А масло она мажет от обезвоживания. Она приходит домой, Полина мажется вся!" — объяснил Воля публике.