Ксения Собчак назвала Ивана Урганта бесчувственной скотиной

Журналистка уверила, что знает ведущего Первого канала очень много лет.

Поводом нелестно отозваться об Иване Урганте для Ксении Собчак стал воспитательный ролик, подготовленный Следственным комитетом для калужских школьников.

На видео, по словам Собчак, воплощением зла были названы несколько заметных фигур отечественного телевидения.

Особенно досталось Ивану Урганту, которого сравнили с пропагандистом Третьего рейха Йозефом Геббельсом.

Демонической фигурой, разлагающей умы подрастающего поколения, была названа также и сама Ксения Собчак.

Забавно, что на слайде, который журналистка показала в своём шоу, наряду с Геббельсом, Ургантом и Собчак красовался портрет также Елены Малышевой.

"Кстати про Ваню Урганта, которого я знаю очень много лет. Могу вам с уверенностью сказать — на нашем телевидении нет более жестокой бесчувственной и хладнокровной скотины, чем Иван Ургант, особенно по отношению к детям и к Родине", — поиронизировала Ксения Анатольевна в программе "Осторожно, новости!".