Михалков предложил отправить "баррикадных актёров" в прошлое

Свою идею режиссёр выразил в программе "Бесогон".

Никита Михалков с воодушевлением подхватил предложение писателя и журналиста Михаила Шахназарова отправить режиссёра Жору Крыжовникова и других людей искусства, поддерживающих Алексея Навального, в лихие 90-е.

"Я помню Москву начала 90-х, не дай бог вам там оказаться, Жора Крыжовников. Хотя знаете… Если честно, я бы всех вас туда вернул на месяцок. Я бы посмотрел, с какими глазами вы бы вылезали из машины времени", — процитировал Шахназарова Никита Сергеевич.

Михалков напомнил недовольным о том времени, когда государство совсем не выделяло деньги на съёмки в кино.

"Тогда я пойму ваше негодование, когда вы выйдете требовать справедливости по отношению к кино и к вам, а пока, ребят, это всё кукольная безответственная игра. Приятно щекочащее честолюбие фрондёрство из хороших квартир в престижном районе и лазурных берегов", — отметил Михалков.

В качестве подкрепления своих слов режиссёр прочитал стихи Семёна Слепакова об участниках массовых протестов.