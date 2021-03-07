Свою идею режиссёр выразил в программе "Бесогон".
Никита Михалков с воодушевлением подхватил предложение писателя и журналиста Михаила Шахназарова отправить режиссёра Жору Крыжовникова и других людей искусства, поддерживающих Алексея Навального, в лихие 90-е.
"Я помню Москву начала 90-х, не дай бог вам там оказаться, Жора Крыжовников. Хотя знаете… Если честно, я бы всех вас туда вернул на месяцок. Я бы посмотрел, с какими глазами вы бы вылезали из машины времени", — процитировал Шахназарова Никита Сергеевич.
Михалков напомнил недовольным о том времени, когда государство совсем не выделяло деньги на съёмки в кино.
"Тогда я пойму ваше негодование, когда вы выйдете требовать справедливости по отношению к кино и к вам, а пока, ребят, это всё кукольная безответственная игра. Приятно щекочащее честолюбие фрондёрство из хороших квартир в престижном районе и лазурных берегов", — отметил Михалков.
В качестве подкрепления своих слов режиссёр прочитал стихи Семёна Слепакова об участниках массовых протестов.
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