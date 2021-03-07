Стала известна настоящая причина смерти Кобзона

Иосиф Кобзон скончался, поскольку перестал принимать препарат, который ему предписали употреблять врачи.

Об этом изданию "Дни.ру" рассказала сестра артиста Гелена Кандель. По её словам, певец проходил специальную иммунотерапию, которую нельзя было прерывать. Однако прием препарата пришлось остановить из-за того, что Кобзон сильно заболел в Испании.

"Ему вводили новый препарат, прием которого нельзя было прерывать", — отметила Кандель.