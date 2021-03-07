Видео с выходкой телеведущей стремительно распространяется в Сети.
Ольга Скабеева очень эмоционально отреагировала на манеру подачи информации довольно скрытного собеседника.
В разговоре шла речь о снятии с должности главы Конституционного суда России.
Ольга Скабеева спросила гостя программы, за что именно его сняли с работы.
Ответ прозвучал весьма расплывчато. Эксперт отметил, что должностное лицо "перебрало с полномочиями".
Ведущая в этот момент вспылила и нецензурно выругалась.
Фрагмент, на котором журналистка употребляет обсценную лексику, разместили в Интернете.
"Ольга Скабеева матерится по федеральному телеканалу. Других ведущих у нас нет", — прокомментировали ролик интернет-пользователи.
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