Ольга Скабеева выругалась матом в прямом эфире шоу "60 минут"

Видео с выходкой телеведущей стремительно распространяется в Сети.

Ольга Скабеева очень эмоционально отреагировала на манеру подачи информации довольно скрытного собеседника.

В разговоре шла речь о снятии с должности главы Конституционного суда России.

Ольга Скабеева спросила гостя программы, за что именно его сняли с работы.

Ответ прозвучал весьма расплывчато. Эксперт отметил, что должностное лицо "перебрало с полномочиями".

Ведущая в этот момент вспылила и нецензурно выругалась.

Фрагмент, на котором журналистка употребляет обсценную лексику, разместили в Интернете.

"Ольга Скабеева матерится по федеральному телеканалу. Других ведущих у нас нет", — прокомментировали ролик интернет-пользователи.