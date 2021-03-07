Филипп Киркоров уже давно перестал относиться к конкурсу "Евровидение" как к развлечению, поэтому перестал туда ездить.
Об этом рассказал Николай Басков в преддверии выбора артиста, который будет представлять Россию на конкурсе. Певец и песня будут определены 8 марта.
"Филипп "съел" все, что только можно на "Евровидении". Знает всю кухню изнутри", — пояснил Киркоров.
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Долгие годы упорного труда без сна и отдыха дали о себе знать.