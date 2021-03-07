Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гарик Харламов продвигает страничку деревенского блогера
Крупными инвесторами было куплено 1 млн Ehereum всего за 1 день
Ушла из жизни правозащитница Хеда Саратова
Поклонники не узнали Полину Гагарину с длинными волосами
Газманов хотел покормить птиц, но закончилось всё кровопролитием
Помолодевшая Лариса Долина удивила поклонников
Больной раком Сергей Сафронов подумал, что его сглазили
Хабиб Нурмагомедов может провести бой в сентябре
Врач посоветовал есть мясо перед сном

Многодетный жених сделал Анастасии Макеевой предложение

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Мужчина выбрал весьма необычное место для романтического признания.

Многодетный жених сделал Анастасии Макеевой предложение

Анастасия Макеева рассказала о значимом событии в своей жизни.

Актриса сообщила подписчикам в Instagram, что её возлюбленный Роман, сделал ей предложение.

Она объяснила, что мужчина приготовил ей сюрприз, выйдя на сцену, на которой выступала артистка.

"Я сказала "Да". Я люблю тебя, ты — самый прекрасный и замечательный человек во вселенной! Я никогда не думала, что Рома решится на такое, но он встал на колено при всем зале и, главное, при моих и своих родителях и вся труппа разревелась!" — рассказала Макеева в своём микроблоге.

Строгие сетевые критики нашли в женихе актрисы изъян. Интернет-моралисты осуждают Романа за то, что он бросил жену и четверых детей ради Марьяновой.

Ранее актриса, на которую посыпались упрёки, попросила людей не лезть в её личную жизнь.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Художник Сергей Аверьянов пропал без вести в Москве
Многодетный жених сделал Анастасии Макеевой предложение
Адвокат Жорин прокомментировал войну за наследство Марьянова
Гарик Харламов продвигает страничку деревенского блогера
Крупными инвесторами было куплено 1 млн Ehereum всего за 1 день
Как может Россия выстроить дружеские отношения со странами ЕC
Ушла из жизни правозащитница Хеда Саратова
Поклонники не узнали Полину Гагарину с длинными волосами
Газманов хотел покормить птиц, но закончилось всё кровопролитием
Помолодевшая Лариса Долина удивила поклонников
Популярное
Российский шоу-бизнес
У Безрукова случился сердечный приступ на сцене

Долгие годы упорного труда без сна и отдыха дали о себе знать.  

У Безрукова случился сердечный приступ на сцене
Доктор Мясников заболел и дал еще один совет россиянам
Здоровье и профилактика
Доктор Мясников заболел и дал еще один совет россиянам
Российский шоу-бизнес
Гарик Харламов опубликовал подборку перлов Дмитрия Гордона
Мир. Новости мира
Украинский вопрос: всем заинтересованным сторонам пора определяться
Олег Артюков Фултонская речь Черчилля: почему она вновь актуальна Олег Артюков Василий Амирджанов Правительство оплатит рейтинги федеральных СМИ Василий Амирджанов Игорь Буккер Земля - самая загадочная планета Игорь Буккер
Новости Украины
Евгений Комаровский раскритиковал уровень жизни на Украине
Политика. Новости и аналитика
Форосскому парку в Крыму грозит уничтожение
Глава ДНР рассказал, как ВСУ вербуют диверсантов
Новости Украины
Глава ДНР рассказал, как ВСУ вербуют диверсантов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников