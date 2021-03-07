Многодетный жених сделал Анастасии Макеевой предложение

Мужчина выбрал весьма необычное место для романтического признания.

Анастасия Макеева рассказала о значимом событии в своей жизни.

Актриса сообщила подписчикам в Instagram, что её возлюбленный Роман, сделал ей предложение.

Она объяснила, что мужчина приготовил ей сюрприз, выйдя на сцену, на которой выступала артистка.

"Я сказала "Да". Я люблю тебя, ты — самый прекрасный и замечательный человек во вселенной! Я никогда не думала, что Рома решится на такое, но он встал на колено при всем зале и, главное, при моих и своих родителях и вся труппа разревелась!" — рассказала Макеева в своём микроблоге.

Строгие сетевые критики нашли в женихе актрисы изъян. Интернет-моралисты осуждают Романа за то, что он бросил жену и четверых детей ради Марьяновой.

Ранее актриса, на которую посыпались упрёки, попросила людей не лезть в её личную жизнь.