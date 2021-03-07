Гарик Харламов продвигает страничку деревенского блогера

Юмориста растрогала история мужчины, который обратился к артисту с просьбой о рекламном продвижении.

58-летний житель села Куйтун Иркутской области Игорь Перевалов хочет заработать денег, что отправить свою больную супругу в санаторий.

Игорь делает сказочные по красоте поделки из дерева. В своём блоге он рассказывает о творческом увлечении и своей жизни в селе.

Мужчина обратился к юмористу, отметив, что верит в доброту людей.

"Вот решил стать брокером. то есть блогером или как его там называют. Потом научусь (говорить правильно)", — говорит сельчанин на видео.

Гарик Харламов порекомендовал своим фолловерам подписаться на аккаунт Перевалова.

"Спасибо за письмо (листайте) Игорь @igoryablog. Я не знаю вас, но с удовольствием поделюсь вашей страничкой со своими подписчиками. Уверен, что ваша мечта скоро осуществится! Удачи!", — написал комик.

В качестве благодарности житель сельской глубинки обещал Харламову прислать его деревянные поделки.

Подписчики юмориста оценили широту души Харламова.

"Респект дядьке и тебе, Гарик. Среди всякого шлака в директе найти такое и прочитать, а ещё и помочь", — выразили восхищение комику интернет-пользователи.