Певица опубликовала в Instagram фото в новом непривычном образе.
Полина Гагарина решила поинтересоваться у фолловеров, стоит ли ей отрастить длинные волосы.
На снимке с плеч исполнительницы спадают белые пряди. Певица одета по-домашнему — в уютный костюмчик.
Вместе с причёской изменилась и форма лица Гагариной. Черты её заострились, сделались более вытянутыми.
"Что скажете? Моё? Или с короткими лучше?", — обратилась Полина к подписчикам.
Мнение поклонников Гагариной не было единым, хотя большинство объяснили, что не хотели бы, чтобы певица что-либо в себе меняла.
"Короткие — ваша изюминка";
"Вам сразу минус лет 10. Такая сразу юная девушка";
"Короткие больше нравятся, тогда ваша шея лебединая открыта, подчеркивает черты лица больше", — комментировали снимок интернет-пользователи.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Долгие годы упорного труда без сна и отдыха дали о себе знать.