Поклонники не узнали Полину Гагарину с длинными волосами

Певица опубликовала в Instagram фото в новом непривычном образе.

Полина Гагарина решила поинтересоваться у фолловеров, стоит ли ей отрастить длинные волосы.

На снимке с плеч исполнительницы спадают белые пряди. Певица одета по-домашнему — в уютный костюмчик.

Вместе с причёской изменилась и форма лица Гагариной. Черты её заострились, сделались более вытянутыми.

"Что скажете? Моё? Или с короткими лучше?", — обратилась Полина к подписчикам.

Мнение поклонников Гагариной не было единым, хотя большинство объяснили, что не хотели бы, чтобы певица что-либо в себе меняла.

"Короткие — ваша изюминка"; "Вам сразу минус лет 10. Такая сразу юная девушка"; "Короткие больше нравятся, тогда ваша шея лебединая открыта, подчеркивает черты лица больше", — комментировали снимок интернет-пользователи.