Помолодевшая Лариса Долина удивила поклонников

В Сети появилось фото 65-летней исполнительницы, на котором она выглядит существенно моложе своего возраста.

Фото мамы выложила дочка Ангелина Миончинская.

На снимке Лариса Долина запечатлена на светском мероприятии в элегантном бархатном платье.

Поклонники певицы стали гадать, в чём секрет молодости Долиной.

Некоторые предположили, что освежает исполнительницу новая причёска, однако нашлись и те, кто уверен, что без омолаживающих процедур не обошлось.

Фолловеры не дали Ларисе Александровне больше сорока лет.

"Бомбически великолепна"; "Кто эта девочка?"; "Невозможно красивая, просто вау", — написали интернет-пользователи под фото.