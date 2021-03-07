В Сети появилось фото 65-летней исполнительницы, на котором она выглядит существенно моложе своего возраста.
Фото мамы выложила дочка Ангелина Миончинская.
На снимке Лариса Долина запечатлена на светском мероприятии в элегантном бархатном платье.
Поклонники певицы стали гадать, в чём секрет молодости Долиной.
Некоторые предположили, что освежает исполнительницу новая причёска, однако нашлись и те, кто уверен, что без омолаживающих процедур не обошлось.
Фолловеры не дали Ларисе Александровне больше сорока лет.
"Бомбически великолепна";
"Кто эта девочка?";
"Невозможно красивая, просто вау", — написали интернет-пользователи под фото.
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