Борисова укорила Волочкову за неразборчивость в связях

Анастасия Волочкова, похвасталась тем, что нашла себе очередного возлюбленного.

Несмотря на то, что рядом с балериной появился новый мужчина, она не бросает старых привычек и показывает бойфренда по частям.

Но новом снимке Волочковой возлюбленный наставляет танцовщице рожки.

"Поездку в Санкт-Петербург мне помог совершить дорогой сердцу человек. Отношения и чувства зачастую оказываются столь переменчивыми", — подписала фото Анастасия Instagram.

Дана Борисова, которую с балериной связывает давняя вражда, не упустила случая прокомментировать новое любовное приключений Волочковой.

Ведущая уверена, что танцовщица неразборчива в связях.

"Я же разбираюсь в ее ситуации, консультировалась с врачом. У нее в этом состоянии появляется какая-то женская озабоченность. Она же постоянно демонстрирует свое тело. Мужчины — это ее слабость", — выразила своё мнение Борисова изданию Дни. ру.

Некоторые интернет-пользователи предположили, что Волочкова вернулась к тому мужчине по имени Олег, которого она бросила после своего дня рождения.