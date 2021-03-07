Анастасия Волочкова, похвасталась тем, что нашла себе очередного возлюбленного.
Несмотря на то, что рядом с балериной появился новый мужчина, она не бросает старых привычек и показывает бойфренда по частям.
Но новом снимке Волочковой возлюбленный наставляет танцовщице рожки.
"Поездку в Санкт-Петербург мне помог совершить дорогой сердцу человек. Отношения и чувства зачастую оказываются столь переменчивыми", — подписала фото Анастасия Instagram.
Дана Борисова, которую с балериной связывает давняя вражда, не упустила случая прокомментировать новое любовное приключений Волочковой.
Ведущая уверена, что танцовщица неразборчива в связях.
"Я же разбираюсь в ее ситуации, консультировалась с врачом. У нее в этом состоянии появляется какая-то женская озабоченность. Она же постоянно демонстрирует свое тело. Мужчины — это ее слабость", — выразила своё мнение Борисова изданию Дни. ру.
Некоторые интернет-пользователи предположили, что Волочкова вернулась к тому мужчине по имени Олег, которого она бросила после своего дня рождения.
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