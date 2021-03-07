Больной раком Сергей Сафронов подумал, что его сглазили

Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" признался, что, после того, как ему поставили онкологический диагноз, он подумал о мести колдунов и магов.

Экстрасенсам было за что ненавидеть Сергея Сафронова.

В шоу он выступал в роли скептика, подвергая сомнению всё, что делают участники мистического проекта.

Лера Кудрявцев в программе "Секрет на миллион" объяснила, что первая мысль, когда она узнала о тяжёлой болезни шоумена, тоже касалась экстрасенсов.

Сам иллюзионист объяснил, что отверг эту версию. Он подумал, что если бы маги действительно были способны на чародейство, то они бы не вылетали из шоу, а хорошо проходили испытания.

Те же, кто мог точить на него зуб, по его мнению, не обладают колдовским могуществом.