В шоу "Голос.Дети" дали новый повод для скандала

Зрители детского песенного конкурса очень нетерпимо относятся к тому, чтобы в проекте участвовали дети звёзд.

Ранее в Сети разразился жаркий спор по поводу триумфального выступления дочери ведущего Первого канала Романа Будникова.

Теперь певец Сергей Трофимов рискнул представить на суд жюри свою 12-летнию дочь Елизавету.

Девочка хорошо спела, и к ней повернулись все члены жюри. Лиза имела право выбирать себе наставника.

Девочка предпочла выбрать себе творческим руководителем Егора Крида, отказав Светлане Лободе и Басте.

Ситуация насторожила Дмитрия Нагиева.

"Вы вдруг поворачиваетесь втроем. И как нам доказать опять, что мы повернулись, потому что это талантливый человек?" — отметил ведущий шоу.

Рэпер Баста посоветовал девочке быть готовой к нападкам.

"Приготовьтесь к тому, что кто-то будет вам что-то говорить. Классное исполнение, классная песня!" — обратился к юной певице Баста.