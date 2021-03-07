Зрители детского песенного конкурса очень нетерпимо относятся к тому, чтобы в проекте участвовали дети звёзд.
Ранее в Сети разразился жаркий спор по поводу триумфального выступления дочери ведущего Первого канала Романа Будникова.
Теперь певец Сергей Трофимов рискнул представить на суд жюри свою 12-летнию дочь Елизавету.
Девочка хорошо спела, и к ней повернулись все члены жюри. Лиза имела право выбирать себе наставника.
Девочка предпочла выбрать себе творческим руководителем Егора Крида, отказав Светлане Лободе и Басте.
Ситуация насторожила Дмитрия Нагиева.
"Вы вдруг поворачиваетесь втроем. И как нам доказать опять, что мы повернулись, потому что это талантливый человек?" — отметил ведущий шоу.
Рэпер Баста посоветовал девочке быть готовой к нападкам.
"Приготовьтесь к тому, что кто-то будет вам что-то говорить. Классное исполнение, классная песня!" — обратился к юной певице Баста.
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