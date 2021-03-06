Стало известно ещё об одной возможной жертве Цивина и Дрожжиной

Элитная квартира звезды фильма "Женитьба Бальзаминова" перекочевала в посторонние руки, миновав наследников артистки.

Народная артистка СССР Лидия Смирнова тоже могла попасть под влияние Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина.

Родственница актрисы объяснила, что Смирнова общалась с Дрожжиной и даже подписала с ней договор пожизненного содержания.

Саму же актрису, по словам сестры, отправили в дом престарелых.

После кончины Смирновой дорогостоящая квартира не досталась наследникам.

"Она так плакала! Я же от Дрожжиной получала бесконечные открытки!" — объяснила двоюродная сестра Лидии Николаевны в передаче "Прямой эфир".

Родственница народной артистки СССР намерена судиться за недвижимость, которой сейчас владеют посторонние люди