Элитная квартира звезды фильма "Женитьба Бальзаминова" перекочевала в посторонние руки, миновав наследников артистки.
Народная артистка СССР Лидия Смирнова тоже могла попасть под влияние Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина.
Родственница актрисы объяснила, что Смирнова общалась с Дрожжиной и даже подписала с ней договор пожизненного содержания.
Саму же актрису, по словам сестры, отправили в дом престарелых.
После кончины Смирновой дорогостоящая квартира не досталась наследникам.
"Она так плакала! Я же от Дрожжиной получала бесконечные открытки!" — объяснила двоюродная сестра Лидии Николаевны в передаче "Прямой эфир".
Родственница народной артистки СССР намерена судиться за недвижимость, которой сейчас владеют посторонние люди
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