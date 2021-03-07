Собчак попыталась оправдать слова матери о бомжеватых пикетчиках

Журналистка схватилась за голову и поспешила объяснить, что её мнение не совпадает с мнением матери.

Мама Ксении Собчак Людмила Нарусова, выступая на заседании Совета Федерации, высказала мнение, которое вызвало волну негодования.

"Одиночные пикеты можно проводить? — поинтересовалась Людмила Борисовна у коллег. — Я вижу маргинальных людей около Совета Федерации. Стоят какого-то бомжового вида люди. С требованиями мы как бы солидарны. Вот это по-моему неприятно", — сказала политический деятель.

О спорном высказывании матери Собчак, по её словам, она узнала, когда в её личку стали писать друзья и знакомые.

Ксения Анатольевна объяснила, что с матерью ей пока не удалось связаться, однако она прочитала, о чём говорила ей родительница в издании "Московский комсомолец".

"На заседании Людмила Нарусова говорила не о протестующих вообще, как это естественно тут же, чтобы накинуть говна, везде рассказали в прессе. Она говорила о конкретном человеке, который требовал посадить Горбачёва в связи с его 90-летием", — сказала журналистка, ссылаясь на "МК".

Собчак поспешила обозначить свою позицию по этому поводу.

"Но даже это никак не меняет дела. Я против того, чтобы даже обсуждать запрет на одиночные пикеты. Пускай кто угодно стоит на ступеньках любого органа власти с любыми требованиями. Если они мирные. я это буду поддерживать", — сказала телеведущая.

Журналистка также поспешила дистанцироваться от мнений матери и даже от высказываний мужа.

"Со многим, что говорит моя мама я не согласна. Как, например, я не во всём согласна с собственным любимым мужем Константином Богомоловым в его манифесте… Это нормально. Люди могут иметь разные политические взгляды это и есть настоящая демократия в моём понимании", — объяснила Собчак.