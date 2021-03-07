Собчак уверена, что голосование за памятник было проверкой электората

Журналистка похвалила Кремль за находчивость.

Ксения Собчак объяснила, что намеренно не говорила о памятнике на Лубянке, так как не хотела подыгрывать очевидному трюку, направленному на отвлечение от Навального.

"И вот — голосование отменили. Площадь останется без памятника, потому что Кремль, который хотел проверить электорат на лояльность, на самом деле не ожидал такого раскола даже внутри патриотов разного типа" — сказала Ксения Анатольевна в своей YouTube-программе "Осторожно, новости!".

Ведущая считает, что даже для самих экспериментаторов результат проверки оказался неожиданным и пугающим.

"Хотели отвлечь от Навального, а по факту произвели раскол в своих же патриотических силах. Силовики стали слишком активно топить за памятник Дзержинскому. Видимо поняли, что это их шанс. Эта установка, скорее всего, — это новые протесты, которые сейчас никому не нужны", — поделилась своими мыслями Собчак.

Журналистка отметила, что московский мэр Собянин своим "оставить как есть" выиграл, так как получил очки и у сторонников возврата Дзержинского и у тех, кто топил против "железного Феликса".

"В общем так и прививается любовь к стабильности, — иронизирует Ксения, — Вывалить сначала кучу говна, а потом её убрать, чтобы стало ясно, а ведь раньше было как бы еще ничего и нормальненько. В случае с памятником даже не пришлось устанавливать. Только припугнули камбеком железного Феликса. и всё. Классный приём", — заключила ведущая.