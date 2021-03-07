Супруга юмориста без сожаления блокирует комментаторов, которые портят ей настроение.
Интернет-пользователи, которые считают себя сведущими в вопросах психологии, предполагают, что Татьяна Брухунова неосознанно выбирает стиль, который приближает её к возрасту своего супруга.
Почему-то наряды Татьяны не дают покоя сетевым критикам.
Отдельные эксперименты Брухуновой с образами вызывают восторг подписчиков, которые забрасываю тженщину комплиментами.
У Татьяны есть несколько фотоссесий, которые ошеломили фолловеров. Жена Евгения Петросяна несколько раз превращалась из Золушки в принцессу, однако такие образы не прижились в гардеробе Брухуновой.
Привыкшие к глянцевым аккаунтами похожих друг на друга инстаграмщиц, некоторые подписчики не могут смириться к тем, что у Татьяны свой взгляд на моду и стиль.
Одна из таких советчиц вывела жену артиста из себя.
"Таня, мне кажется, Вы можете быть намного интереснее!!! Это какая-то домашняя или дачная одежда … Вы красотка в красивых образах, а это не ваше", — попыталась облечь свой совет в деликатную форму одна из подписчиц.
Брухунова выплеснула на женщину весь негатив, который у неё накопился от похожих советов.
"Как же мне опостылели диванные "стилисты". Пожалуйста, оставайтесь при своём мнении, пока его не спросят. Так вы будете хотя бы выглядеть воспитанной", — вспылила Брухунова.
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