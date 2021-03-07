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Татьяна Брухунова нахамила "доброжелательнице" в Instagram

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супруга юмориста без сожаления блокирует комментаторов, которые портят ей настроение.

Татьяна Брухунова нахамила "доброжелательнице" в Instagram

Интернет-пользователи, которые считают себя сведущими в вопросах психологии, предполагают, что Татьяна Брухунова неосознанно выбирает стиль, который приближает её к возрасту своего супруга.

Почему-то наряды Татьяны не дают покоя сетевым критикам.

Отдельные эксперименты Брухуновой с образами вызывают восторг подписчиков, которые забрасываю тженщину комплиментами.

У Татьяны есть несколько фотоссесий, которые ошеломили фолловеров. Жена Евгения Петросяна несколько раз превращалась из Золушки в принцессу, однако такие образы не прижились в гардеробе Брухуновой.

Привыкшие к глянцевым аккаунтами похожих друг на друга инстаграмщиц, некоторые подписчики не могут смириться к тем, что у Татьяны свой взгляд на моду и стиль.

Одна из таких советчиц вывела жену артиста из себя.

"Таня, мне кажется, Вы можете быть намного интереснее!!! Это какая-то домашняя или дачная одежда … Вы красотка в красивых образах, а это не ваше", — попыталась облечь свой совет в деликатную форму одна из подписчиц.

Брухунова выплеснула на женщину весь негатив, который у неё накопился от похожих советов.

"Как же мне опостылели диванные "стилисты". Пожалуйста, оставайтесь при своём мнении, пока его не спросят. Так вы будете хотя бы выглядеть воспитанной", — вспылила Брухунова.

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Автор: Елена Былкина
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