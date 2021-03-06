Телеведущий перенял новомодный челлендж.

Андрей Малахов опубликовал в Instagram забавный снимок.

Ведущий ток-шоу сфотографировался с синей волосатой фигурой, сидящей на диване.

"Это ещё сон или новая Московская реальность от @harrynuriev? Принял эстафету у @sergeykap (он опередил меня) и передаю @victoriabonya", — написал Малахов.

Подписчиков журналиста удивил яркий спутник Малахова.

"Супруга давно не делала эпиляцию", — пошутили сетевые остряки.

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