Телеведущий перенял новомодный челлендж.
Андрей Малахов опубликовал в Instagram забавный снимок.
Ведущий ток-шоу сфотографировался с синей волосатой фигурой, сидящей на диване.
"Это ещё сон или новая Московская реальность от @harrynuriev? Принял эстафету у @sergeykap (он опередил меня) и передаю @victoriabonya", — написал Малахов.
Подписчиков журналиста удивил яркий спутник Малахова.
"Цвет настроения синий", — написали фолловеры под снимком.
"Супруга давно не делала эпиляцию", — пошутили сетевые остряки.
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