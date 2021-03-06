Даню Милохина взяли в плен

Популярный тиктокер сделал себя игрушкой в руках поклонницы.

Даня Милохин обещал устраивать фотосессии со своими подписчицами.

Первой счастливицей стала маленькая девочка.

"Вот и первая девочка, Знакомьтесь, Мила", — написал Милохин под серией забавных снимков в Instagram.

Даня отдал себя во власть юной поклонницы.

Девочка вовлекла блогера в свои кукольные игры.

Даня с девочкой повторили сюжет романа "Путешествие Гулливера". Герой произведения Джонатана Свифта стал куклой ребёнка-великана.

Поклонница Милохина не отличается высоким ростом, однако также ловко заставила Даню играть по своим правилам. Девочка потренировала на тиктокере парикмахерские навыки и продемонстрировала талант визажиста.

Она связала Даню и угощала парня кондитерскими изделиями.

Поклонники оценили юмор Милохина, отметив, что он очень мил, когда общается с детьми.