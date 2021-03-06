Популярный тиктокер сделал себя игрушкой в руках поклонницы.
Даня Милохин обещал устраивать фотосессии со своими подписчицами.
Первой счастливицей стала маленькая девочка.
"Вот и первая девочка, Знакомьтесь, Мила", — написал Милохин под серией забавных снимков в Instagram.
Даня отдал себя во власть юной поклонницы.
Девочка вовлекла блогера в свои кукольные игры.
Даня с девочкой повторили сюжет романа "Путешествие Гулливера". Герой произведения Джонатана Свифта стал куклой ребёнка-великана.
Поклонница Милохина не отличается высоким ростом, однако также ловко заставила Даню играть по своим правилам. Девочка потренировала на тиктокере парикмахерские навыки и продемонстрировала талант визажиста.
Она связала Даню и угощала парня кондитерскими изделиями.
Поклонники оценили юмор Милохина, отметив, что он очень мил, когда общается с детьми.
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