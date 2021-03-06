Экс-супруга Грачевского шокирована тем, что "Ералаш" уйдёт в чужие руки

Оказалось, что у детского киножурнала имеются другие собственники.

Если вопрос с разделом недвижимого имущества Бориса Грачевского развивается по плану, то с интеллектуальным творчеством всё оказалось не так просто.

Родственники режиссёра не сомневались, что права на "Ералаш" будут принадлежать наследникам, однако тут всех ждал сюрприз.

"Я прочитала в СМИ, что права на киножурнал принадлежат другому человеку. Для меня это было шоком. Борис Юрьевич всегда говорил: "Ералаш" — это его предприятие. Но теперь выясняется: как будто бы 50% кинокомпании принадлежит директору и только 49% — Грачевскому. Борис Юриевич говорил, что директор это временный держатель доли киножурнала, номинальный бенефициант. Кроме ООО "Ералаш", существует еще продюсерский центр с таким же названием, который тоже принадлежал Грачевскому", — рассказала вторая супруга худрука "Ералаша" Анна Грачевская "Комсомольской правде".