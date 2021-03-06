Ксения Попова влилась в коллектив группы в ноябре 2020 года.

Участница нового состава "ВИА Гры" рассказала, на каких условиях она начала карьеру в большом мире шоу-бизнеса.

В частности, стало известно, что ради сцены девушки должны частично пожертвовать своей личной жизнью.

"Константин — такой человек, который никогда и никого не держит насильно. Все говорят: "А если ты забеременеешь?" Константин — лояльный человек. Конечно, если у тебя что-то случилось в жизни, ты забеременела, то всегда можешь прийти и сказать. Тебя никто не заставит пойти и делать аборт. Это сугубо твое желание — если ты хочешь погубить свою карьеру в группе "ВИА Гра", то иди рожай", — рассказала певица в YouTube-шоу "СЛАВА+".