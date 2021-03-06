Дмитрий Исхаков уверен, что у женщины нет срока годности.
Фотограф обратил внимание на дискриминацию немолодых женщин.
Ксения Собчак накануне Международного женского дня снялась для проекта, идея которого принадлежит бывшему мужу Полины Гагариной Дмитрию Исхакову.
"В моем окружении есть женщины, пребывающие в подавленном состоянии из-за отношения в обществе к людям 45+. А ведь это прекрасные, активные и достойные люди. И я задумался, как я, фотограф, могу помочь им. И мне захотелось высказаться на этот счет", — объяснил свою идею Исхаков.
Ксения Анатольевна предстала, обёрнутой в фольгу. На теле ведущей выбит штрих код.
"Не бойтесь гнева толпы, бойтесь стать толпой!" — призывает Собчак с обложки.
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