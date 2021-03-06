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Иллюзионист стал героем программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". 

Сергей Сафронов на первых минутах шоу назвал свою страшную болезнь. Угрозу жизни фокусника представляет рак лимфатической системы.

Шоумен вспомнил, что его беспокоили неприятные симптомы. Он задыхался, в горле ему мешал ком, его мучила одышка.

Медики решили взять биопсию, чтобы определить, что из себя представляет увеличенный лимфоузел. К сожалению, опухоль оказалась злокачественной. 

Сафронов сравнил свою опухоль с монстром из фильма "Чужой". Он отмечает, что в нём поселилось нечто инородное, похожее на моллюск. 

Поддержать иллюзиониста пришла дочь музыканта Владимира Лёвкина Виктория, которой удалось победить подобную болезнь.  

 

 

 

 

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Автор: Елена Былкина
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