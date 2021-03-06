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В Сети появилось свежее фото Бориса Моисеева

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Снимок артиста с его дня рождения разместили в одной из фан-страничек в Instagram исполнителя.

В Сети появилось свежее фото Бориса Моисеева

4 марта артисту исполнилось 67 лет. Он собрал в своём доме самых близких друзей.

О состоянии здоровья певца ходят многочисленные слухи. Артист, переживший инсульт, не может больше выступать на сцене и ограничил круг своего общения.

При этом представитель Моисеева Сергей Горох уверяет, что артист чувствует себя неплохо, говорит и гуляет, периодически меняя обстановку, переселяясь в свой дом в Прибалтике.

Самым ценным свидетельством того, что артист ведёт нормальный образ жизни стало свежее фото, которое разместили фанаты певца в Instagram.

"День Рождения #борисмоисеев, 04.03.2021", — гласит подпись под фото.

На снимке Борис Михайлович выглядит неплохо, хотя наблюдается некая асимметрия лица, характерная для инсультников. Он запечатлён в окружении друзей.

Под фотографией поклонники певца оставили немало поздравлений и добрых пожеланий.

"Наш всеми любимый артист, здоровья вам и долголетия", — написали фолловеры.

"С днем рождения, здоровья вам! Выглядите отлично, так держать!", — поздравили артиста поклонники.

 

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Автор: Елена Былкина
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