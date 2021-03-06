Звезда сериала "Домашний арест" стал бомжом

Артист рассказал, почему остался без крыши над головой.

В своих бедах Игорь Гузун винит гражданскую супругу Ольгу Смирнову.

Артист рассказал, что жил с женщиной на съёмной квартире и копил деньги на собственное жильё.

Гузун уверяет, что скопил четыре миллиона рублей. Радость по поводу успеха в кино он решил усилить с помощью алкоголя.

"Мне хорошо жилось, но я что-то прозевал, ушел в запой от радости. Очнулся и сразу спросил про деньги, а она: "Ничего не знаю, я купила квартиру", — рассказал Гузун в программе "На самом деле".

Женщина тоже появилась в эфире передачи и объяснила, что рассталась с актёром из-за его пристрастия к алкоголю.

Сейчас артист живёт на улице, ночует в подвалах и питается с помойки.