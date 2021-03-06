Артист рассказал, почему остался без крыши над головой.
В своих бедах Игорь Гузун винит гражданскую супругу Ольгу Смирнову.
Артист рассказал, что жил с женщиной на съёмной квартире и копил деньги на собственное жильё.
Гузун уверяет, что скопил четыре миллиона рублей. Радость по поводу успеха в кино он решил усилить с помощью алкоголя.
"Мне хорошо жилось, но я что-то прозевал, ушел в запой от радости. Очнулся и сразу спросил про деньги, а она: "Ничего не знаю, я купила квартиру", — рассказал Гузун в программе "На самом деле".
Женщина тоже появилась в эфире передачи и объяснила, что рассталась с актёром из-за его пристрастия к алкоголю.
Сейчас артист живёт на улице, ночует в подвалах и питается с помойки.
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