Дима Билан лечит своего кота от СПИДа

Дима Билан сообщил, что его кот более СПИДом и сейчас он возит его на специальную терапию, чтобы вылечить. Соломона певец подобрал на улице.

"Животные болеют всем тем же, что и люди. Я своего лечу. Вожу на терапию", — рассказал артист.

Гемоконтатная инфекция не излечима у котов, однако их жизнь можно поддерживать различными препаратами. Животные наиболее часто заражаются инфекцией во время драк.