Дима Билан сообщил, что его кот более СПИДом и сейчас он возит его на специальную терапию, чтобы вылечить. Соломона певец подобрал на улице.
"Животные болеют всем тем же, что и люди. Я своего лечу. Вожу на терапию", — рассказал артист.
Гемоконтатная инфекция не излечима у котов, однако их жизнь можно поддерживать различными препаратами. Животные наиболее часто заражаются инфекцией во время драк.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Артистка, которую обвиняют в мошенничестве, не выдержала всеобщих нападок.