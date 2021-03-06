Долгие годы упорного труда без сна и отдыха дали о себе знать.
Артист совершенно не щадит себя, страдая трудоголизмом.
47-летнего актера подвело здровье.
"Я живу театром. Он не приносит прибыль, как сериалы или кино. Театр — это состояние души и некое сумасшествие. Мы с коллегами живем этим искусством", — цитирует Безрукова "Экспресс газета".
О любви Безрукова к актёрской профессии рассказал его коллега Дмитрий Дюжев.
Дюжев вспомнил, что однажды у Безрукова на сцене случился сердечный приступ. Причину этого актёр увидел в том, что Сергей беспечно относится к своему здоровью.
"У Сергея во время съемок после команды "Начали!" мгновенно меняются глаза. Как он умеет играть, переживать на сцене! Равных ему еще не встречал. Сережа может умереть на глазах у зрителя, у него даже был сердечный приступ на сцене, потому что он весь в этом и на меньшее не соглашается", — объяснил Дюжев в программе Татьяны Устиновой "Мой герой" на канале ТВЦ.
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