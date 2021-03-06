Пятой супругой звезды Голливуда стала девушка из Японии по имени Рико Шибата.
Актер Николас Кейдж в очередной раз связал себя узами брака.
О своих серьёзный намерениях артист намекал еще в прошлом году, когда подарил возлюбленной кольцо с черным бриллиантом.
Свадебная церемония состоялась в Лас-Вегасе.
Рико Шибатаа боле чем на 30 лет год моложе мужа. Девушка младше его старшего сына Вестона на четыре года.
Уроженка Киото отправилась на родину после помолвки. Долгая разлука закончилась скорой свадьбой.
Любвеобильного актёра не в первый раз очаровывают восточные женщины.
Его третьей супругой была официантка корейского происхождения Элис Ким, с которой он прожил в браке 11 лет.
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