Разница в возрасте между мачехой и пасынком всего лишь восемь лет.
Мартину Авербуху исполнилось 17 лет. Юноша попросил супругу своего отца 25-летнюю Лизу Арзамасову сделать ему творческий подарок.
"С Днем Рождения, Мартин! Ты замечательный! Впереди — огромная и прекрасная жизнь! Пусть она будет счастливой!", — поздравила Мартина Лиза.
Мартин мечтал увидеть знаменитый танец из "Папиных дочек" в исполнении подросшей Галины Сергеевны.
Лиза обещала исполнить просьбу пасынка, опубликовав в своём в Instagram-аккаунте видео, где они договариваются об этом.
Лиза сначала отказывалась демонстрировать хореографические способности, сетуя на то, что с тех пор много воды утекло.
"Потому что я не та уже. Галина Сергеевна не та. Жизнь идет вперед. Нет, это неповторимо! Это было 13 лет назад. Многое упущено с тех пор. Какая-то легкость, задор", — объяснила Лиза.
Арзамасова и Авербух-младший в конце концов договорились исполнить танец вместе.
Хореографический шедевр зрителям обещали показать 17 марта.
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