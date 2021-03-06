Сын Авербуха попросил Арзамасову станцевать для него

Разница в возрасте между мачехой и пасынком всего лишь восемь лет.

Мартину Авербуху исполнилось 17 лет. Юноша попросил супругу своего отца 25-летнюю Лизу Арзамасову сделать ему творческий подарок.

"С Днем Рождения, Мартин! Ты замечательный! Впереди — огромная и прекрасная жизнь! Пусть она будет счастливой!", — поздравила Мартина Лиза.

Мартин мечтал увидеть знаменитый танец из "Папиных дочек" в исполнении подросшей Галины Сергеевны.

Лиза обещала исполнить просьбу пасынка, опубликовав в своём в Instagram-аккаунте видео, где они договариваются об этом.

Лиза сначала отказывалась демонстрировать хореографические способности, сетуя на то, что с тех пор много воды утекло.

"Потому что я не та уже. Галина Сергеевна не та. Жизнь идет вперед. Нет, это неповторимо! Это было 13 лет назад. Многое упущено с тех пор. Какая-то легкость, задор", — объяснила Лиза.

Арзамасова и Авербух-младший в конце концов договорились исполнить танец вместе.

Хореографический шедевр зрителям обещали показать 17 марта.