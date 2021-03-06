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Директор Моисеева объяснил, почему певец отказался от помощи Пугачёвой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Исполнителю дорого внимание Примадонны, однако он не принимает от неё финансовую помощь.

Директор Моисеева объяснил, почему певец отказался от помощи Пугачёвой

Болезнь Бориса Моисеева на позволяет ему возобновить сценическую карьеру.

Певец живёт уединённо, однако в свой день рождения решил устроить праздник для друзей. 4 марта ему исполнилось 67 лет.

Борис Моисеев очень ждал поздравления от Аллы Пугачёвой и, конечно же, маститая исполнительница не обделила коллегу своим вниманием в знаменательный день.

Периодически в СМИ сообщают о плохом состоянии певца. Эти вести заставляют Примадонну снова и снова предлагать Моисееву свою помощь.

Директор исполнителя Сергей Горох терпеливо опровергает скорбные вести, отмечая, что болезнь Бориса Моисеева следует принимать как данность. При этом недуг певца, по словам его помощника, позволяет артисту вести обычный образ жизни.

Моисеева трогает забота Примадонны, однако он всегда отказывается от финансов, которая она стремится ему передать.

"Он, конечно, ждет теплых слов от нее и Максима Галкина. Точно что-то душевное придумают. Алла Борисовна часто на связи, минимум раз в месяц. Поддерживает, не раз предлагала финансовую помощь, но Борис отказывался. Он ни в чем не нуждается, да и тратить особо не на что. Тем не менее Пугачева всегда повторяет: "Я тебя услышала, и мне стало спокойнее. Боряшка, люблю. Рада, что ты в хорошем настроении"", — цитириует помощника Моисеева "СтарХит".

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Автор: Елена Былкина
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