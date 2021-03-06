Бари Алибасова разозлил отказ Федосеевой-Шукшиной от развода

Продюсер группы "На-На" подозревает, что семья Лидии Николаевны пытается добраться до его наследства.

Лидия Федоссеева-Шукшина объяснила ранее, что её нежелание разводиться с Бари Алибасовым продиктовано тем, что она переживает за супруга, который окружён недобросовестными личностями.

Она предположила, что больного шоумена могут упрятать в дом престарелых и завладеть его имуществом.

Сам Бари Каримович с подозрением смотрит на окружение супруги, предполагая, что от родственников жены исходит главная имущественная угроза.

Представитель продюсера Александр Бенхин объяснил, что Алибасов недоволен решением суда.

"Бари Каримович теперь в бешенстве, ведь он уже год не может вывести из-под удара свою недвижимость. Зато теперь мы понимаем, что добрые отношения есть только со стороны Бари Каримовича, а Шукшиными движет исключительно жажда наживы", — передаёт слова Александра Бенхина "СтарХит".

Он отметил, что адвокат Федосеевой-Шукшиной предложила своей клиентке документально отказаться от имущества супруга, понимая, что после его смерти документ не будут значить ничего.

"Теперь никакие чувства не мешают Бари Каримовичу самостоятельно подать на развод и озвучить его настоящую причину. "Я развожусь, потому что не хочу быть с женщиной, желание семьи которой как можно скорее свести меня в могилу и оттяпать четвертину", — цитирует своего подопечного Бенхин.