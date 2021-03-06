Исполнитель сыграл с приятелем в игру на деньги.
Публичные персоны выбрали в качестве досуга нетипичную для нашей страны игру.
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский сыграли в гольф. Причём они решили делать денежные ставки в процессе игры.
Фрагменты состязания Малиновский опубликовал в сторис Instagram.
Лазарев оказался весьма неумелым игроком в гольф. Малиновский, который отличался большей ловкостью, постоянно подтрунивал над неуклюжим приятелем.
"Я впереди! Смотрите, я впереди, а они все там… Они все в реку мячи покидали, а я до лунки бомбанул", — смеялся Алекс.
В какой-то момент Лазарев не выдержал и показал другу средний палец.
Малиновского досада приятеля рассмешила ещё больше
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