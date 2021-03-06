Продюсеры "Дома-2" официально объявили о перезапуске шоу

Потерявший рейтинги проект напомнил зрителям о себе, то закрываясь, то открываясь.

Противоречивые сведения и всевозможные слухи только подогрели интерес к проекту, который, как думали многие, уже себя исчерпал.

Теперь уже понятно, что руководители реалити-шоу предприняли хитрый манёвр.

"Дом-2" объявил о старте кастинга.

В официальном Instagram-аккаунте шоу сообщается, "Дом-2" снова появится на экранах весной 2021 года.

"Этого ждали все! Этой весной легендарное мега реалити-шоу Дом 2 возвращается!" — говорится в сообщении.

Много говорилось о том, что шоу претерпит существенную модернизацию, однако некоторые вещи остаются неизменными.

Вести программу также будут Ольга Бузова и Ксения Бородина. Их снимки красуются на постере, который сообщает о наборе новых участников на телестройку.