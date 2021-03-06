Потерявший рейтинги проект напомнил зрителям о себе, то закрываясь, то открываясь.
Противоречивые сведения и всевозможные слухи только подогрели интерес к проекту, который, как думали многие, уже себя исчерпал.
Теперь уже понятно, что руководители реалити-шоу предприняли хитрый манёвр.
"Дом-2" объявил о старте кастинга.
В официальном Instagram-аккаунте шоу сообщается, "Дом-2" снова появится на экранах весной 2021 года.
"Этого ждали все! Этой весной легендарное мега реалити-шоу Дом 2 возвращается!" — говорится в сообщении.
Много говорилось о том, что шоу претерпит существенную модернизацию, однако некоторые вещи остаются неизменными.
Вести программу также будут Ольга Бузова и Ксения Бородина. Их снимки красуются на постере, который сообщает о наборе новых участников на телестройку.
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