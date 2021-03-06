Певица из "ВИА Гры" Ксения Попова рассказала, какое условие считается главным для участия в группе.
По её словам, композитор и продюсер коллектива Константин Меладзе настаивает на том, чтобы участники группы не заводили детей.
"Если ты хочешь погубить свою карьеру в группе "ВИА Гра", то иди и рожай!" — отметила Попова.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Артистка, которую обвиняют в мошенничестве, не выдержала всеобщих нападок.