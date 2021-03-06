Певица рассказала об особенностях контракта с Константином Меладзе

Певица из "ВИА Гры" Ксения Попова рассказала, какое условие считается главным для участия в группе.

По её словам, композитор и продюсер коллектива Константин Меладзе настаивает на том, чтобы участники группы не заводили детей.

"Если ты хочешь погубить свою карьеру в группе "ВИА Гра", то иди и рожай!" — отметила Попова.