Тимати остался без невесты в финале "Холостяка"

Ни одна из красок не смогла завоевать сердце рэпера.

Премьера нового сезона популярного проекта стартует на телеканале ТНТ 14 марта.

Несмотря на то, что на ТВ еще не появилось не единой серии шоу, в интернете уже обсуждают его финал.

Новым холостяком проекта стал исполнитель Тимур Юнусов. По слухам, звезда не выбрал себе невесту.

Об этом сообщает газета "Комсомольская правда".

В своем Instagram-аккаунте рэпер уверяет, что в финале программы всё пойдет не по плану.

Подобную интригу уже практиковал Алексей Воробьев, который подарил одной из финалисток кольцо.

Рэпер объяснил, что признание в любви для него имеют большой смысл.

Популярный артист признался, что слова любви он говорил лишь трём девушкам.

Поклонники певца предположили, что речь идёт о Анастасии Решетовой, Алёне Шишкова, от которых у него сын Ратмир и дочь Алиса.

Юнусов уверил, что шоу, в котором он выступил в роли "холостяка" будет полно неожиданностей.