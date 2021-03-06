Экс-супругу Айзы грозит тюремное заключение

Бывшего мужа телеведущей Айзы Долматовой задержали при въезде на Бали. Мужчина воспользовался поддельными результатами теста на коронавирус на территории иностранного государства.

42-летний серфер Дмитрий Анохин направлялся отдыхать с 26-летней украинкой Алёной Мухиной.

Во время прохождения контрольного пункта их остановили местные стражи правопорядка.

Проверка документов показала, что ПЦР-тесты фальшивые. Представители правоохранительных органов связались с клиникой, где якобы парочка делала тесты, и выяснили, что путешественники не обращались в данное медицинское учреждение.

Как сообщает портал Woman. ru, ссылаясь на индонезийские СМИ, Дмитрий и его спутница объяснили, что приобрели поддельные справки у некого дельца.

Если нарушение найдёт официальное подтверждение, паре, по местным законам, грозит до шести лет тюрьмы.