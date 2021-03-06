Бывшего мужа телеведущей Айзы Долматовой задержали при въезде на Бали. Мужчина воспользовался поддельными результатами теста на коронавирус на территории иностранного государства.
42-летний серфер Дмитрий Анохин направлялся отдыхать с 26-летней украинкой Алёной Мухиной.
Во время прохождения контрольного пункта их остановили местные стражи правопорядка.
Проверка документов показала, что ПЦР-тесты фальшивые. Представители правоохранительных органов связались с клиникой, где якобы парочка делала тесты, и выяснили, что путешественники не обращались в данное медицинское учреждение.
Как сообщает портал Woman. ru, ссылаясь на индонезийские СМИ, Дмитрий и его спутница объяснили, что приобрели поддельные справки у некого дельца.
Если нарушение найдёт официальное подтверждение, паре, по местным законам, грозит до шести лет тюрьмы.
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