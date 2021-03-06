Алишер Валеев, известный под псевдонимом Моргенштерн, очень нежно и трогательно относится к любимой девушке Диларе Зинатуллиной. Рэпер проявляет чудеса преданности и покорности своей невесте.
Музыкант признавался ранее, что ему надоели многочисленные романы, и он решил строить отношения с одной единственной и неповторимой.
Моргенштерн опубликовал в своём Instagram видео, на котором он наносит Диларе макияж. Так как у рэпера нет опыта в подобных делах, то боевой раскрас получился весьма устрашающим.
"Алишер-визажист накрасил свою су4еньку @influesii и чуть не блеванул от красоты", — написал под видео эпатажный артист.
Музыкант взял мастер-класс у профессионального визажиста.
"Теперь буду сам красить малыху", — объяснил Алишер.
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