Буду сам красить малыху: Моргенштерн сделал makeup своей возлюбленной

Алишер Валеев, известный под псевдонимом Моргенштерн, очень нежно и трогательно относится к любимой девушке Диларе Зинатуллиной. Рэпер проявляет чудеса преданности и покорности своей невесте.

Музыкант признавался ранее, что ему надоели многочисленные романы, и он решил строить отношения с одной единственной и неповторимой.

Моргенштерн опубликовал в своём Instagram видео, на котором он наносит Диларе макияж. Так как у рэпера нет опыта в подобных делах, то боевой раскрас получился весьма устрашающим.

"Алишер-визажист накрасил свою су4еньку @influesii и чуть не блеванул от красоты", — написал под видео эпатажный артист.

Музыкант взял мастер-класс у профессионального визажиста.

"Теперь буду сам красить малыху", — объяснил Алишер.