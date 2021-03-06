Стало известно о жизни сына Макаревича с Самбурской

Наследник лидера группы "Машина времени" и звезда ситкома "Универ" жили в столичной "двушке".

Сын музыканта Андрея Макаревича Иван учился во МХАТе, однако Константин Райкин отказался быть наставником сыну звезды, поэтому молодой человек перешёл учиться в ГИТИС.

"Я во МХАТе отучился год, потом Райкин со мной распрощался. И я ушёл в ГИТИС", — рассказывал он изданию "Семь дней"

Иван Макаревич отмечает, что не обижается на Константина Аркадьевича и считает его выдающимся режиссёром.

Во время учёбы в престижном театральном вузе у наследника Макаревича уже была своя двухкомнатная квартира.

Менее обеспеченная Настасья Самбурская нуждалась в жилье, поэтому юноша великодушно разрешил ей пожить у себя. Отблагодарила Настасья Ивана тем, что готовила для него еду.

Ранее Макаревич-младший делился своими взглядами на жизнь с журналистами.

"Во-первых, никто никому ничего не должен, во-вторых, все мы люди, не делай никому громко и плохо. Если с двумя этими мыслями идти по жизни, все будет нормально", — объяснял Иван каналу ТВЦ.