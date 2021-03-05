Пластический хирург Иван Володченков объяснил, почему 73-летней Софии Ротару удаётся сохранять молодость и красоту.
По мнению специалиста, положительно отразилось на внешности исполнительницы то, что она жила на морском побережье, а также всегда вела здоровый образ жизни.
Хирург подозревает, что певица пользовалась услугами его коллег. В частности, он определил, что певица делала подтяжку шеи, эндоскопический лифтинг лба, круговую блефаропластику и смас-подтяжки.
Кроме того, Володченков сделал предположение, что певица омолаживается с помощью липофиллинга, то есть собственного жира.
Липофиллинг очень распространённая и эффективная процедура, которой пользуются многие звёзды. Его суть заключается в том, что жир берут с околопупочной области живота и вводят его в скуловые области.
"Так называемый гормональный жир более стойкий к агрессивным факторам со стороны внешней среды. Считается, что он помогает добавить лицу необходимый объём, который у Ротару несколько лет назад не наблюдался", — рассказал пластический хирург в интервью "Собеседнику".
Володченков отдал должное профессионализму своего коллеги.
"Могу сказать однозначно, что врач, который её оперирует, — отличный специалист. Работа сделана очень тонко и совершенно незаметна для окружающих. Невооружённым взглядом не сразу поймёшь, что были проведены хирургические вмешательства: настолько у Ротару всё смотрится гармонично и естественно", — объяснил хирург.
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