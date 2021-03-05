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Фёдор Бондарчук рассказал о дочери с ДЦП

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Фёдор Бондарчук недавно снова стал отцом. Сына кинодеятелю подарила его молодая супруга Паулина Андреева.

Фёдор Бондарчук рассказал о дочери с ДЦП

Режиссёр объяснил, что души не чает в своих детях, которых у него трое — сын Сергей, дочь Варвара и новорождённый малыш, имя которого родители мальчика пока не раскрыли.

Бондарчук пережил непростой период жизни, так как его дочь 1999 года рождения появилась на свет существенно раньше срока. По этой причине девочка развивалась не так, как её сверстники. У Варвары диагностировали детский церебральный паралич.

"Я себе проект поставил, что я могу максимально сделать, чтобы дочь была счастлива. Дочь — ангел, потрясающая, умнее меня и нас всех. Страна была тогда не подготовлена. Это агрессивная среда была для таких деток. Тяжелее родителям было. Такое количество проблем возникло, что не до переживаний было", — рассказал Бондарчук в в YouTube-шоу "Скажи Гордеевой".

Беда не приходит одна. Это на своём опыте почувствовал Фёдор Сергеевич.

"Серёжа упал с велосипеда. Двое детей у меня лежали в реанимации. Такие упаднические мысли меня никогда не посещали. За жизнь дочери было страшно, мы несколько пиков прожили тяжёлых", — вспомнил Бондарчук.

Режиссёр опроверг слухи, что они с женой отправили Варю жить за границу. Он объяснил, что за рубеж девочку отправляли только лишь для лечения.

 

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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