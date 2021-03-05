Максим Галкин в халате нырнул в сугроб возле своего замка

Ради хайпа в Сети Максим Галкин не испугался холода и вышел из своей резиденции в одном махровом халате. 44-летний юморист пытается покорить молодёжную площадку Tik-Tok.

Объектом видеосъёмки пародиста стали снежные сугробы возле семейного замка артиста.

Ранее юморист радовал публику снежными забавами с дочкой Лизой. Теперь супруг Аллы Пугачёвой решил позабавить публику тем, что несколько раз нырнул в глубокий сугроб.

Видео Максим опубликовал видео в TikTok.

"Когда сугробы по самый мозг", — пояснил Максим.

На этом фантазия шоумена не закончилась. В другом ролике Галкин атаковал снежный сугроб с чашечкой кофе.

"Люблю кофе со льдом", — пошутил пародист.

Не менее эффектна была закадровая съемка, которой Галкин тоже поделился с подписчиками.