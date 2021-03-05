Тина Канделаки обратила внимание подписчиков на то, что фото Оксаны Самойловой почти в точности повторяет её собственный снимок. Телеведущая обнаружила явное сходство двух снимков.
Основательница косметического бренда Ansaligy увидела, что супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова использует те же визуальные приёмы, что и она.
Журналистка предложила фолловером выбрать, чей снимок получился удачнее.
"Приятно, что наши идеи цитируются брендом Оксаны Самойловой. Подражание — высшая форма лести, спасибо", — написала Канделаки.
Подписчики Канделаки не увидели явного копирования, потому что снимок представляет собой довольно однотипный приём, которым пользуются многие рекламщики.
"Тина, так у вас тоже плагиат. Вы все друг друга копируете";
"Вы тоже эту идею где-то взяли, если что!" — укорили Канделаки интернет-пользователи.
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