Тина Канделаки обвинила Оксану Самойлову в плагиате

Тина Канделаки обратила внимание подписчиков на то, что фото Оксаны Самойловой почти в точности повторяет её собственный снимок. Телеведущая обнаружила явное сходство двух снимков.

Основательница косметического бренда Ansaligy увидела, что супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова использует те же визуальные приёмы, что и она.

Журналистка предложила фолловером выбрать, чей снимок получился удачнее.

"Приятно, что наши идеи цитируются брендом Оксаны Самойловой. Подражание — высшая форма лести, спасибо", — написала Канделаки.

Подписчики Канделаки не увидели явного копирования, потому что снимок представляет собой довольно однотипный приём, которым пользуются многие рекламщики.

"Тина, так у вас тоже плагиат. Вы все друг друга копируете"; "Вы тоже эту идею где-то взяли, если что!" — укорили Канделаки интернет-пользователи.