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Виктория Боня объяснила, почему поправилась

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Если в Instagram Виктория Боня предстаёт стройной и подтянутой, то на видео публика наблюдает её настоящие параметры. Звезда ТВ и интернета ответила подписчикам, которые упрекнули её за набранные килограммы.

Виктория Боня объяснила, почему поправилась

Звезда "Дома-2" приняла участие в шоу "Субботний вечер" на Первом канале. Фанатам Бони показалось, что на экране ТВ модель выглядит иначе, чем в Сети. В глаза публики бросился лишний вес представительницы селебрити.

"Бонечка, дорогая — больше не поправляйся! Обожаю тебя, так сложно потом похудеть! На Первом канале ты выглядела щекастой пышкой! Хочу видеть тебя красавицей, как всегда!", — написала одна из подписчиц Виктории.

Боня приняла конструктивную критику поклонников и объяснила, почему с ней произошли такие метаморфозы.

"Я просто научилась готовить и ем трижды в день", — объяснила звезда.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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