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Крутой показал, как Ирина Аллегрова выглядела без парика

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Популярная исполнительница уже 30 лет не появляется на публике без копны искусственных волос на голове.

Крутой показал, как Ирина Аллегрова выглядела без парика

У Ирины Аллегровой давно выпали волосы из-за ошибки парикмахера, поэтому она вынуждена носить парики.

Игорь Крутой опубликовал строе видео, на котором певица выступает со своими настоящими волосами.

Исполнительница исполняет на кадрах песню песню "Двое", которую сочинил Крутой.

Композитор написал под видео, насколько он дорожит дружбой с преданными людьми.

"Мне подарила жизнь настоящих друзей. Их тепло и заботу я ощущал много раз в жизни. Я чувствую их гордость и внимание, когда они сидят в зале на моих концертах. Я чувствовал их поддержку, лёжа в Нью-Йоркском госпитале после 12-часовой операции. Я знаю, что они рядом в радости и беде, преданно и искренне реагируя на всё, что происходит в моей жизни… Я горжусь своими друзьями, многому у них учусь и хочу, чтобы еще много лет мы встречались просто так, без повода, просто потому, что дружим!" — написал Игорь Крутой в Instagram.

Закончил свои размышления музыкант на грустной ноте.

"Но, к сожалению, в жизни бывает и такое, что мы теряем своих друзей. Они уходят из этого мира, но навсегда остаются в наших сердцах. И пусть места в зрительном зале занимают уже другие люди, места друзей в моей душе не займёт уже никто… Не теряйте друзей… Цените и берегите дружбу…", — призвал композитор подписчиков.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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