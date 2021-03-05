Звёзды "Уральских пельменей" проиграли суд директору шоу

Конфликт коллег по шоу переместился в судебную плоскость.

Претензии юмористов к бывшему директору шоу Сергею Нетиевскому заключаются в том, что он якобы присвоил себе миллион рублей, взяв сумму для организации концерта, который он, по уверению коллег, не проводил.

Как сообщает "Уралинформбюро", суд не нашёл в действиях Нетиевского ничего противозаконного. Экс-директор шоу "Уральские пельмени" предоставил документы, согласно которым он за свою организаторскую деятельность получил доход в размере 40 миллионов рублей, тогда как потратил 41 миллион рублей.

Инициаторами судебного разбирательства стали артисты шоу "Уральских пельменей" – Дмитрий Брекоткин, Сергей Ерошов, Сергей Исаев, Вячеслав Мясников, Александр Попов, Дмитрий Соколов, Александр Калугин и Максим Ярица.

Сергей Нетиевский стоял во главе коллектива с 1998 года, а затем получил должность директора телевизионного шоу. В 2015 его сняли с должности, однако он отстоял свои права в суде. Потом Сергей сам ушёл с должности, однако его бывшие подчинённые до сих пор предъявляют ему ряд претензий, связанных с финансовым управлением.